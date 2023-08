IRONMAN ⟩ Eesti staarid jagavad rasket võistlusteekonda: nutsin häälega – tuul pildus pisaraid prillide alt kahte lehte

«2023. aasta 6. august, Ironman 70.3. Starti oodates avaldan Valdo Jahilole, et varem tundsin ööklubis pea kõiki. Nüüd on võistlustanner see, kus sõbrad-tuttavad ees,» sõnab Jukkum.

Naisele lisas enesekindlust, et ta oskab viimaks ujuda krooli niimoodi, et pea on vee all. «Julgesin end stardis kohe keskmisesse gruppi sättida, kuni ees oodanud Avandi teatas, et seal on ikka täitsa kiired ujujad. Ta suunas mind sujuvalt järjekorra lõppu. Oli hea rahulik ujuda.»

«Rattaga pole ma sel hooajal kordagi kukkunud ja see on saavutus omaette,» jagab Jukkum. «Treeningperiood jäi muidugi lühikeseks, seega polnud palju võimalusi ka. Igal juhul tegi vastutuul sõidu põrgulikult raskeks ja ma lubasin neil minutitel: ei ühtki triatloni enam! Õnneks on jooks minu ala ja oma osa andis meeletu kaasaelamine raja ääres. Olen lõpmata tänulik igaühele, kes hea sõnaga toetas. Jahilot tsiteerides: «Ööklubis ei kiida keegi, kui hästi tantsid, aga võistlusradade ääres saad aina kiita.»»

«Nüüd siis paar maratoni ja edasi läheb nii, nagu viimased 13 aastat on läinud, sest tervisesport on parim, mis minuga on juhtunud!» lubab ta.