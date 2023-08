FOTOD ⟩ Kunstnik Reet Kalamees avas külalistele oma kodu uksed. «Maali hind on osa pildi energeetikast»

«Tihti küsitakse minult, kui kaua läheb aega ühe maali tegemiseks. Sellele küsimusele saab vastata nii, et terve mu elu läheb tegelikult aega. Sest maalimiseks on vaja kogeda kõike seda, mida ma kogenud olen,» räägib Kalamees, kes oma igapäeva ametilt on hoopiski müügijuht hotellis.

Kunstnik räägib, et teeb päris sageli ka avatud galerii päevi, kus maja on avatud, aga kohvikut väljas ei ole. «Olen päris palju maale ka välismaale saatnud. Tean, et keegi kinkis ühe mu maali lastehaiglale. Ise olen kinkinud Tartu lastekodule. Iru hooldekodus on samuti mitmeid mu maale. See inimene, kes need sinna viis, tundis, et mu maalid annavad toetust sealsetele elanikele. Ka teraapiatubadesse on maale viidud,» räägib Kalamees.