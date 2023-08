VIDEO ⟩ Raske puudega eestlanna näitab Tallinnas kohtingul käimise kohti, kuhu ratastooliga ligi pääseb

Selgus, et kõige parem koht, kuhu Tallinnas ratastoolis kohtingule minna, on botaanikaaed! See sai Hendra lemmikuks ja pälvis kümme punkti kümnest. «Parim ligipääsetavus ja tasuta sissepääs. Ilus ja romantiline,» jagas Hendra.

Lisaks toob ta välja, et enamik siseruumides asuvatest kohtadest on tasuta sissepääsuga ning kui mainid, et su kaaslane on su abistaja, saab ka tema tasuta sisse.

#wheelchairrelationships #visitestonia #wheelchairmodel #accessibletravel ♬ misery - soph💌 @lindpriiiiiiiiiii Let me help you out and recommend some cute places for a date💋Most of the indoor places have free entrance for severely and profoundly disabled peeps. Some even for your date (PRO TIP: tell them they are your assistant) or can get a discount. #wheelchairdate

Spinaalset lihasatroofiat põdev 21-aastane BFMi tudeng Hendra Raud ei sea rasket haigust endast ettepoole ja täidab uskumatu järjekindlusega kõik oma unistused. Neiu suurimaks missiooniks on kujunemas soov muuta seda, kuidas maailm füüsilise erivajadusega inimesi näeb.

«Mulle ei meeldi, kui mind tuntakse piletijärjekorras ära ja öeldakse haletsevalt, et ma olen inspireeriv. Ma ei ole kangelane või inspiratsiooniallikas, ma olen naine, tavaline inimene ja ma tahan, et kui keegi mulle järele vaatab, siis sellepärast, et mu ratastool on kaunistatud või juuksed blondid!» jagab Hendra.

Mõni päev tagasi jagas neiu TikTokis, et tunneb end haprana nagu kunstiteos. «Iga kord, kui olen tänavatel, on kõik pilgud minul. Inimesed sosistavad, söövad silmadega, aga hoiavad distantsi. Kõik, mis ma teen, on tähelepanuväärne. See teebki mind nii hapraks. Ja ma tunnen end nii haigena.»

Juba terve aasta saab Hendra TÜK Lastefondi abiga SMA kulgu pidurdavat ravimit Risdiplam, mida haigekassa neiu vanuse tõttu ei rahasta. «Ma ei ole vist kunagi elus nii palju kätega vehkinud, klubides tantsinud, nii paljudes projektides osalenud ja ennast inimesena tundnud, kui praegu,» ütleb naine, kes on tänu ravimile saanud võimaluse päriselt elu elada.