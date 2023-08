NÄDALAPROGNOOS ⟩ Ees on väga sügavatähenduslikud pöörded: nädalalõpp tuleb transformatiivne

Laupäeval jõuab Päike trigooni Chironiga - see on täpsemalt 12. augustil kell 12.12. Seis on seotud oma minapildi ja isiksuse tervendamisega. Ühelt poolt teeb see inimesed tundlikumaks, kuna nad tajuvad kergemini, mis neis on «katki» või valesti. Harmooniline aspekt trigoon toob aga võimaluse oma isiksusega seotud haavaga leebelt tegeleda ning seetõttu on see kokkuvõttes rohkem tervendav kui haigettegev.

Kuidas on armastuse tähendus sinu jaoks kasvanud ja muutunud? Milliseid väärtusi soovid oma ellu selle uue tsükli käigus tuua? Kuidas on lood enesearmastusega? Milline on su suhe raha ja mateeriaga? Kas tunned, et naudid elu? Kas on midagi sellist, mida sinu suhtes veel pole, kuid sooviksid suhtes kogeda? Kui oled üksi, mis on need peamised kvaliteedid, mida uuest suhtest sooviksid leida? Naised võivad mõelda, milliseid oma naiselikke jooni nad soovivad arendada või rohkem esile tuua. Mehed võiksid aga pöörata rohkem tähelepanu oma sisemisele naisaspektile, aga samuti seda peegeldavale naisele, kes on elus nende kõrval.