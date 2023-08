ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Dalai-laama eriesindaja visiit Eestisse ja Setomaale. VAATA VIDEOT!

Dalai-laama on elanud eksiilis 1950-ndate lõpust ning Hiina keskvõimud sooviksid väga tema naasmist Tiibetisse, et näidata kogu maailmale, kui korras asjad on. Kuna dalai-laama on juba eakas, siis väga suure tõenäosusega üritab Hiina RV tema surma korral kuulutada välja enda kontrollitava dalai-laama uuestisündi, ja üsna suure tõenäosusega rahvas sellist sohki ei aktsepteeriks. Aga samal ajal, nagu eelpool kirjeldatud, tegeleb Hiina RV suure hooga massiivse ajupesuga haridussüsteemis, et järgmine põlvkond tiibetlasi ei mäletaks midagi muud oma päritolust ja identiteedist, kui suure Hiina osaks olemist. Me oleme selles olnud ja seda näinud. Seetõttu on eriti Eestis oluline pidada meeles neid väärtusi, tänu millele me ühel hetkel vabaks saime. Mitte kõhelda kartuses Hiina turu ärakukkumise pärast, vaid küsida igalt Hiina ametiisikult alati see nende jaoks ebameeldiv küsimus – millal nad taasalustavad kõneluste protsessi Tiibeti autonoomia küsimuses rahumeelse lahenduse leidmiseks?