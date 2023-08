Kultusbänd Depeche Mode jõudis taas Eestisse ning ilmselt on siin palju neid, kes on selle täiesti unikaalse muusikalise loomingu sügaval südames ära tundnud. Kellele Depeche Mode on hinge pugenud, see armastab nende lugusid tõenäoliselt oma elupäevade lõpuni.