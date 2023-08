Sünnipäevalaps Martin Repinski võtab uue eluaasta vastu Gruusias: on vaja teha seda, mida pead õigeks

Kevadel andis Repinski teada, et on tõmmanud oma söögikohale Viimsis joone alla. Takosid müünud mees möönis, et ei läinud pankrotti, vaid huvi asjaga tegeleda sai otsa. «Otsustasin lihtsalt ära müüa. Nii kuidagi juhtub ettevõtlusega, et mingeid asju ostad, mingeid müüd. Erilist põhjust pole, lihtsalt otsustasin, et kasulik on praegu teiste asjadega tegeleda,» rääkis Repinski.