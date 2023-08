REPORTAAŽ ⟩ Kui alternatiivmuusika ei meeldi ja lapsi pole, siis saab Intsikurmul vähemalt kõhu täis

Iga festival on oma nägu, seega ei pea õnneks palju vaeva nägema, et leida endale sobiv, mida üürikeseks jääva suve jooksul Eestimaa pinnal nautida. Karmima muusika armastajad kogunevad juuni lõpus Vana-Vigalasse Hard Rocki laagrisse, räppareid kohtab eelkõige iga-aastasel Eesti hiphopi festivalil Elvas. Kuhu lähevad aga need, kes tantsivad omaenda rütmis ja ümisevad mööda alternatiivseid radu rännates? Küllap vist Põlva metsaparki Intsikurmule.