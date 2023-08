Maximas ostlejat tabas ebameeldiv üllatus: järsku nägin, kuidas võõras mees hakkas minu asju enda kotti laduma...

Juulikuisel laupäeva hommikul otsustas tallinlane Ljudmilla toitu varuda ja läks poodi. Ta seadis oma sammud Maximasse, kuid kassas makstes märkas ta silmanurgast, et keegi võõras mees pani tema oste hoopiski enda kotti. «Nüüd ei saa ma peast välja mõtet, et võib-olla on minu toidukraami varastatud sel viisil varemgi!» ütleb naine, kes taolise käitumise eest inimesi hoiatada soovib.