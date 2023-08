Venemaal pääses 14 aastat vägistamist taluma pidanud noor naine maniaki käest. Kõnealune juhtum väärib tähelepanu, kuna kurjategija ema oli kõigest toimuvast teadlik ning õigustas poja teguviisi. Psühholoogi sõnul on tihtipeale nii, et maniaki ema on kuritegudes kaasosaline. «Teiste inimeste kannatused ei tähenda neile midagi. Siin on tegu sooviga hoida teisi inimesi oma kontrolli all,» ütleb psühholoog.