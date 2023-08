35-aastane ameeriklanna jõi korraga liiga palju vett ja suri

Möödunud kuul, 4. juulil USA pidupäeval ehk iseseisvumispäeval läks Ashley Summers koos abikaasa ja nende kahe tütrega Indiana osariigis asuva järve äärde tähistama, vahendab wrtv.com.

«Ta armastas vett. Ta armastas järve ääres olla,» tõdes Ashley vend Devon.

Ashley oli perega koos järve ääres laupäevast kuni teisipäevani. Viimane puhkuse päev muutus aga pere jaoks tõeliseks õuduseks.

«Mu õde Holly helistas mulle ja ta oli endast nii väljas,» meenutas Devon nukralt. Teisipäeva päeval oli Ashley järsku tundnud kohutavat janu ja tundus, et ükskõik, kui palju ta vett jõi, janu ei kadunud. Ameeriklanna oli lõpuks uimane ja tal hakkas pea valutama.

Sama päeva õhtuks oli ta haiglas. Ta aju oli paistes ning arstid ei olnud esialgu kindlad, milles asi võis olla ja mis seda kõike põhjustas. «Olukord ei ole hea,» ütles Ashley õde nende vennale.

«Keegi ütles, et ta jõi 20 minutiga ära neli pooleliitrist veepudelit. Seega ta jõi kaks liitrit 20 minutiga. See on päevane kogus,» rääkis Devon meediaväljaandele.

Viimane oli ka põhjus, miks Ashley haiglasse sattus. Kuigi naine jõudis järve äärest koju, kukkus ta garaažis kokku. Ta toimetati haiglasse, kuid pereema enam teadvusele ei tulnud.

Hiljem ütlesid arstid perele, et Ashley suri veemürgistusse. Inimene saab veemürgistuse, kui ta joob liiga kiiresti liiga palju vett. «See oli meile kõigile šokk. Kui nad vee mürgistusest hakkasid rääkima, siis me ei teadnud, mis see on,» avaldas Ashley vend.

Peamine põhjus, miks inimene veemürgistuse saab, on selles, et selle inimese kehas on liiga palju vett ja liiga vähe naatriumi. See on üsna haruldane, kuid suvekuudel, kui keegi on palju välja ja teeb näiteks tööd, peab paigas olema kindel joogiplaan.

«Veenduge, et joote asju, milles on elektrolüüte, naatriumi ja veidi kaaliumi,» ütles üks USA arst meediaväljaandele. Arsti sõnul on veemürgistuse esimesed sümptomid halb enesetunne, krampis ja valulikud lihased, iiveldus ja peavalu.

Varalahkunud Ashley oli organidoonor ning tema süda, maks, kopsud, neerud ja osa tema luukude aitasid päästa viie inimese elu.