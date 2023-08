Rasket haigust põdeva Celine Dioni õde lauljatari tervisest: lootus on oluline

55-aastane Celine Dion teatas mai lõpus, et jätab ära oma maailmaturnee. Turnee pidi toimuma kuni 2024. aastani Euroopa suurlinnades, näiteks Londonis, Prahas ja Amsterdamis, vahendab naine.postimees.ee.

2022. aastal alanud tuur lükati osaliselt edasi just Dioni tervise tõttu. Möödunud aasta detsembris ütles lauljatar, et tal diagnoositi üliharuldane ja ravimatu neuroloogiline haigus. Sümptomiteks on jäikus lihastes, nii ülakehas, kätes kui ka jalgades. Lihaste jäikus ja krambid mõjutavad ka häälepaelu.

Hiljuti avaldas Celine Dioni vanem õde Claudette Dion, et lauljatari juurde on elama kolinud nende õe Linda, vahendab New York Post. Majas elavad ka Celine Dioni pojad René-Charles, Eddy ja Nelson.

«Kui ma talle helistan ja tal on kiire, räägin oma õe Lindaga, kes koos temaga elab. Ta ütleb, et Celine on väga töökas,» selgitas 74-aastane Claudette Dion. «Ta kuulab selle haruldase haiguse eksperte nii palju kui võimalik.»

Claudette Dion tõdes lisaks, et maailmaturnee tühistamine oli õige otsus ja õde vajas puhkust. «Ta pühendab alati palju ja enamgi, ta proovib olla oma ala parim. Ühel hetkel su süda ja keha annavad sulle märku. Oluline on seda kuulda võtta.»

Lauljatari vanema õe sõnul usub perekond, et Celine Dion leiab sobiva ravi. «See on kaasasündinud haigus, ta on distsiplineeritud igas oma eluvaldkonnas,» selgitas Claudette Dion lõpetuseks, «me ei leia ühtegi toimivat ravimit, kuid lootus on oluline.»

Kanada lauljatari Celine Dioni karjäär sai alguse juba teismeeas, kui tema tulevane abikaasa ja mänedžer Rene Angelil ta avastas. Juba 80ndatel kodumaal kuulsust kogunud Dion põrutas 1988. aastal Euroopasse ja tõi Šveitsit esindades koju Eurovisiooni lauluvõistluse võidu.

Tema enim tuntud looks võiks nimetada «Titanicu» tunnuslugu, 1997. aastal ilmunud pala «My Heart Will Go On».