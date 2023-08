Ma kahtlustan, et me pole vist õiged inimesed, kellelt seda küsida, sest meie laste saamise ajastus on tõeline «jackpott.» Mul on enda vanune õde ja Peebul vend, kellel pole veel lapsi ehk siis meie kaks last on kogu lähema suguvõsa ainsad lapsed. Meil on siin sugulaste vahel pigem selline positiivne konkurents, et kes saab lastega rohkem aega veeta. Ehk siis elu kahe lapsega on hetkel tänu sugulaste toele väga mõnus. Muidugi on hetki, kus tunneme, et elu ühe lapsega oli ju suisa lust ja lillepidu ning kuidas panna üht last magama, kui teine laps karjub ja juba paari tunni pärast on olukord muutunud, aga üldiselt tunneme, et oleme muutustega kenasti toime tulnud. Tunnen, et olen teise lapsega palju enesekindlam ja suudan ka beebiaega rohkem nautida.