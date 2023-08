FOTOD ⟩ «Müüa Andrus Veerpalu isiklik voodi!» Pereliige pani suusaässa uhke sängi oksjonile

Küsimus, miks kunagise suusasangari voodi oksjonile on pandud, jääb paraku õhku. «Ma ei viitsi sel teemal rääkida,» sõnas Veerpalu läbi kerge naeru. Saladuseks jääb ka see, kui kõrgele on tänaseks küündinud enampakkumisele pandud voodi hind. «Ma ei tea midagi selle kohta,» nentis Veerpalu. Viimase sõnul tegeleb müügiga tütar, kes jäi toimetusele paraku tabamatuks.