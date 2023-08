«Kuidas peaks majaelanikud autodega väravast sisse manööverdama?» Uued elektritõuksiparklad tekitavad juba peavalu

Esmaspäevast, 7. augustist käivitub koostöös elektritõukerataste renditeenust pakkuva Boldi ja Tuulega pilootprojekt, mille raames rajatakse Tallinna kesklinna 126 spetsiaalselt tõukerataste parkimiseks mõeldud ala, et korrastada linnapilti ja muuta kergliikurite parkimine linnaruumis jalakäijatele ohutumaks.

1. septembrist rakendub kohustus, kus pilootalas saab elektritõukeratta renditeenust lõpetada ainult tähistatud parkimisalal.

Uute lahendustega uued probleemid

Kristiine elanik Maiké kurtis muret, et tema kodu autovärava ette Endla tänavale on tehtud tõukerataste parkimisala, mis takistab majaelanikel autodega väravast sisse manööverdamist.

«Sellel tänavalõigul on keelatud parkimine kolmapäeviti päevasel ajal, et saaks käia tänavapuhastusauto. Kuidas hakkab see protsess tulevikus ette nägema? Siiani on olnud parkimiskeelu ajal tänav autosid täis ja ka koristusauto ei käi alati õigel päeval,» muretseb kristiinekas ja tunneb huvi, milleks üldse parkimiskeeld, kui sellest kinni ei peeta.

Endla tänava uus elektritõukerataste parkla Foto: Erakogu

Maiké sõnul kasutavad väravat ka teenusepakkujad, kellel on suured autod. «Täna on juba olnud näha, et osaliselt sõidetakse joonitud ala peal, sest kõrval pargivad autod, millest on vaja mööda saada,» nendib naine, kelle arust oleks võinud ka kohalikke elanikke protsessi kaasata.