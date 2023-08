VIDEO ⟩ Raekoja platsil asotsiaalile ämbritäie vett pähe valanud staarjuuksur Alar Kuzmin: mida ma siis tegema pean, kui see lehk tuleb üles

«Jaa, jaa,» kinnitas Alar Kuzmin toimetusele, et taoline intsident tõepoolest aset leidis. Staarjuuksur jagas kõnealusest juhtumist videot ka enda Facebookis, ent kustutas selle hetk hiljem. «Ma olen Raekoja platsil elanud 14 aastat ja need asotsiaalsed indiviidid loobivad inimesi n-ö karkudega ja kiusavad,» väidab Kuzmin. «Kui see koht on täpselt Raekoja plats, kus inimesed teevad-joovad keset päeva viina ja õlut, siis minu jaoks ei ole see okei,» selgitab ta, miks sedamoodi käitus. «See lehk tuleb ülesse. Ma osalen iga päev mingis happening'is vastu tahtmist. Saaks selle õhu puhtaks, aga see ei ole võimalik. See lehk tuleb siia ülesse juuksurisalongi. Kogu see jama on siis akna all.»