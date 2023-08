VIDEO ⟩ Tartu kohal võis näha lendavat meest

«See on «Gravity» reaktiivkostüüm. Siin on mitu väikest reaktiivturbiini, mis võimaldab inimesel lennata minimaalse varustusega, mis võimalik,» rääkis reaktiivmees Sam Rogers .

Julge britt märkis, et kostüümil on varustuses seljakott ja kaks käeseadet. «Kütus on kotis ja see kasutab sama kütust, mida reaktiivlennukid,» selgitas Rogers.