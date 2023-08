SOOVID TÄITUVAD ⟩ Kristi Timmer aitab ka viljatuid naisi. «Tänu mulle on tal täna pisike roosa jopega tüdrukutirts.»

«Need lilled tõi mulle üks pisikene roosa jopega tüdruk,» räägib naine, et lilled toonud tüdruk on täna siin maailmas ainult tänu talle. «Nii ütles tema ema.»

Nimelt soovisid väikese tüdrukutirtsu vanemad aastaid beebit saada, kuid see ei õnnestunud mitte kuidagi. «Lõpuks tuli tema ema minu juurde ja tegi kõik nii, nagu ma ütlesin,» räägib Timmer, et tänu sellele on paaril imearmas laps.

Timmer jagab, et kokku on kuus last, kes on sündinud siia ilma tänu tema maagilistele teadmistele. «See on nii armas, et ma tahaksin õnnest nutta,» lõpetab Timmer südamliku postituse.