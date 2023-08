MART RAUDSAAR ⟩ Tundlik vestlus koertest ja nende eluilmingutest

Rootslane: Tere, ei, see pole kindlasti meie koerakaka! Ma olen väga ärritunud, kui mind selles süüdistatakse. Igal pool jooksevad tänaval lahtised koerad ja kaka EI OLE meie koeralt! Meil on ALATI kotid kaasas ja korjame kaka ära. Me ei jätaks kunagi koerakakat keset tänavat, kus inimesed elavad. Me kolisime teie majast välja ning pole seal nädal aega käinud. Tegelikult pole me praegu isegi Cómpetas ega ole seal käinud kuus päeva. Lugupidamisega, see ja see.

Mina (veidi hämmastunult): Kui te lähete ära pikemaks perioodiks, siis palun, ärge jätke aknaid pärani.

Mind on sõbralikult hoiatatud ja kui nad teie koera tabavad, siis maksate teie ja mitte mina. Kommentaar teiste koerte osas ei ole asjakohane, kuna linnavalitsus on alustanud koerte junnide vastast võitlust ja nad on selles järk-järgult üha paremad. Juhul, kui see pole olnud teie koer, olen ma rõõmus, kuid palun olge ettevaatlik, vältimaks mistahes probleeme. Minu kavatsus polnud teid solvata, vaid anda sõbralik kohatus. Parimate soovidega ja nii edasi.

Rootslane: Ma ei arva, et see on sõbralik hoiatus süüdistada kedagi selles, et ta ei korja koera kakat. Miks ei võiks aknad lahti olla? Maja on väga halvas seisukorras ja ma ei saa aru, kuidas värske õhk võiks kurja teha.