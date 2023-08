ARMAS PEREKLÕPS ⟩ Milderid tähistavad olulist sündmust: meid on nüüd täpselt kaks korda rohkem kui varem

«Pean ütlema, et 6 aastat abielu ja ikka nii rõõmsaks teeb, kuhu me sinuga jõudnud oleme,» mõtiskles lauljatar Piret Järvis-Milder pulma-aastapäeva puhul ühismeedias.

Milder selgitas, et ühismeediasse postitatud fotodel ei ole naeratused spetsiaalselt sotsiaalmeedia jaoks ette manatud fassaad. «Tore on olla abielus ja tore on koos neid pisikesi inimesi kasvatada,» rõõmustas naine, jagades Instagramis kaunist ühist perefotot.

«Mulle meeldib, et meid on nüüd täpselt kaks korda rohkem kui varem ja selle tõttu on sahmerdamist ja rahmeldamist ka täpselt kaks korda rohkem,» märgib Milder, et ehkki on romantikat tänu olmele vähem, siis armub ta oma abikaasasse ikka uuesti ja uuesti. «Ja mis põhiline, selle kõige taustal oleme me sinuga ikka täpselt sama totakad ja seiklushimulised kui esimest korda kohtudes.»

Milder sõnab lõpetuseks: «Loodan, et suudame sellisteks jäädagi. Ma imetlen ja armastan sind iga päev ja hoian pöidlaid, et saan sind imetleda ja armastada kuni aegade lõpuni. Musi!»

Piret ja Egert abiellusid 2017. aasta 3. augustil Gruusias Thbilisis. 2020. aasta augustis said nad esimest korda vanemateks, kui sündis tütar Milli.