RAHA LÄINUD, PILETIT EI OLE ⟩ Coldplay Soome kontsertide piletimüük tekitas fännidele korralikku peavalu

Iltalehti vahendab, et Soomes järgmisel suvel neljal korral esineva Briti bändi Coldplay piletimüük ei ole läinud plaanipäraselt. Soome meediaväljaandele laekunud informatsiooni põhjal on mõned fännid maksnud piletite eest topelt ja osa on ka ebaõnnestunud ostu eest tasunud.

«Ostsin teisipäeval eelmüügist kaks piletit, kaks eelmist ostu ei läinud läbi. Sel nädalal märkasin, et kontolt oli raha kadunud ka ebaõnnestunud ostude eest. Pileteid ma ebaõnnestunud ostu eest ei saanud,» märkis Iltalehti heaks töötav toimetaja Jari.

Meediaväljaande töötaja ei ole ainus, kes on ebaõnnestunud piletiostu eest maksnud. Peaaegu nädal pärast piletite ostmist piletimüügi platvormiga Lippu.fi ühendust võtnud Jari sai oma probleemile kiire lahenduse, kuid mõistis kohe, et ta ei ole ainus, kes selle probleemiga Lippu.fi poole pöördunud.

«Mulle öeldi ettevaatlikult, et aeg-ajalt seda ikka juhtub,» väitis Jari.

Olematute piletite eest makstud summa peaks Jari tagasi saama järgmisel nädalal. Olukord oli soomlase jaoks ikkagi ebameeldiv. «Sadu eurosid on mängus, paljudele on see väga suur summa.»

Mõned soomlased kurtsid ühismeedias, et kuigi nad ei saanud Coldplay kontserdile ühtegi piletit, võeti nende kontolt siiski raha maha.