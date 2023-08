PETTUMUS ⟩ Klient mõistmatuses: ostsin 1600 eurose iPhone'i ja sellel ei toimi oluline funktsioon

Hetkel, mil Kristjan Elu24 toimetuse poole pöördus, kasutas ta taas oma vana telefoni – juba viiendat aastat kasutuses olevat Huaweid. Apple'i telefoni saatis mees tagasi Elisasse, kuna sellel ilmnesid mitmed probleemid. Peamine probleem seisnes selles, et iPhone'il ei toimi aktiivselt Dual SIM funktsioon. «Elisa veebipoes on tooteinfos kirjas, et sellel telefonil on Dual SIM funktsioon. Seepärast tellisingi selle, et mul on eranumber ja töönumber samas telefonis. iPhone'iga on selline lugu, et kui telefon laual seisab, siis töötavad mõlemad SIM-kaardid. See tähendab, et helistada saab mõlemale. Kuid kui räägid eranumbrilt, siis saab samal ajal töötelefonile helistaja vastuseks, et mu telefon on välja lülitatud,» räägib Kristjan, kelle jaoks on oluline, et mõlemad SIM-kaardid oleksid kogu aeg aktiivsed.