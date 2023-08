Sharon Osbourne avameelselt kaalulangusest: oksendasin kogu aeg, ent nägin 20 aastat noorem välja

Ozzy Osbourne'i naine Sharon Osbourne kaotas meeletult kaalu ning fännid arvasid, et tegu on elustiilimuutusega. Nüüd aga tunnistab naine avameelselt, et tarvitas aastaid ravimit, mis võttis temalt söögiisu. «Esimesed paar nädalat olid hullud, ma oksendasin kogu aeg, ent ma nägin tänu sellele 20 aastat noorem välja,» räägib Osbourne avameelselt.