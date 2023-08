OSA PILETI OSTNUTEST SISSE EI PÄÄSE ⟩ Saksa metal'i-festivalil supeldakse mudas

Hamburgist loodes asuvas Wackeni külas toimuva kuulsa muusikafestivali korraldajad teatasid juba 1. augustil fännidele, et nad ei saabuks autodega ega ka telkidega, sest vihm on muutnud paiga mudamülkaks. Viimastel päevadel on Põhja-Saksamaal olnud pidev vihmasadu ja ilmateade lubab veelgi vihma, teatab AP.