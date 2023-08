VIDEO ⟩ Unusta Barbie! Kylie Jenner tuli välja enda Bratzi-nukkude kollektsiooniga

«Kylie kehastab tõeliselt kõike, mille eest Bratz on seisnud alates selle loomisest 22 aastat tagasi. See koostöö ei laiene mitte ainult Kylie miljonite fännideni, vaid jõuab ka nendeni, kes kasvasid üles koos Bratziga ja tunnevad põnevusega, et saavad täna uuesti läbi elada Y2K Bratzi elustiili,» ütles Bratzi loovjuht Jasmin Larian pressiteates.

Jenneri minisid saab osta Amazonist, Walmartist ja Targetist, iga nuku hind on 9,99 dollarit. Esimesed õnnelikud on juba endale nukukesed soetanud ning jagavad nendest TikTokis videoid.

Kuid muidugi ei möödu ükski Kardashiani-Jenneri tegemine ilma skandaalita. Kui ühed fännid leiavad, et Kylie on ideaalne kehastamaks Bratzi-nukku, siis teised heidavad sotsiaalmeedias ette, et nukkude nahatoon on liiga tume ning Kyliet oleks pidanud valgemana kujutama. Mõni aga leiab, et Bratzi esimene koostöö kuulsusega oleks pidanud olema hoopis mõne mustanahalise tuntud tegelasega.