FOTOD JA VIDEO ⟩ Tamula järves vohav vetikas maalis veest tumerohelise laguuni

«Tahtsin ujuma minna, panin juba pähvkad ka selga ja alles vee ääres nägin, et vesi on täiesti roheline,» jagab Tamula järvest pilte ja videot Elu24 lugeja, kes ei julgenud varbaid vette pista.

«Suplusvee puhtust supluskohtades hinnatakse kahe mikrobioloogilise indikaatornäitaja Escherichia Coli ja soole enterokokkide sisalduse alusel suplusvees. Neid proove võtab Terviseamet regulaarselt ja need on tulemused, mis kajastuvad praegu andmebaasis. Sinivetikate proov võetakse vaid sinivetika kahtluse korral,» selgitab Pruudel.

Tamula randa valvava Gold Security Groupi (GSG) teenistusjuhi Joonas Trolla sõnul võib inimene omal vastutusel siiski ujumas käia ja seetõttu pole vajadust seda kuidagi piirata. «See ei tee midagi kohutavat, kui sa seda vett endale just sisse ei joo. Kui mina seal ujumas käin, loputan ennast ikka duši all puhtaks, isegi kui sinivetikaid pole,» rääkis Trolla. Seejuures lisas ta, et linnavalitsuski on pesemisvõimaluse tagamiseks kõik teinud.