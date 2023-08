KIRI VANGLAST ⟩ Kinnipeetav kurdab lahja toidu ja arstiabi puuduse üle. «Õhtune supp oli lausvesi»

Toimetuse lauale jõudis kiri Tallinna vanglast, milles kinnipeetav kurdab toitlustuse ja meditsiiniosakonna töö üle. Ta kirjutab, et hiljuti näidati televisioonis, et vangid elavad väga hästi. «Söövad makarone hakklihaga ja portsud on vägevad,» kirjutab mees, kes enda sõnul on vanglas olnud juba 23 aastat ning vabaneb oktoobris. Ta lisab, et see päev, kui kaamerad tulid, oli lõunasöök tõesti vägev. «Kahjuks õhtune supp oli lausvesi ja suurem osa kinnipeetavatest saatis selle tagasi ja supp valati kanalisatsiooni,» kirjutab kinnipeetav.