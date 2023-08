«Müün raske südamega.» Põhja-Tallinna esiräppar pani oma uhke maasturi müüki

Põhja-Tallinna esiräppar Jaanus Saks müüb oma 2008. aasta automaatkäigukastiga maasturit Cadillac Escalade. Räppar kirjeldab müügikuulutuses, et auto on tehniliselt heas korras ja korrapäraselt hooldatud.

«Kõik, mis vahetada on vaja olnud, on vahetatud. Mootoriõli vahetatud iga 7500 km tagant, nii nagu peab. Kastiõli vahetatud 70 km ja 170 km peal,» täheldab räppar.

Maasturil, mis on sõidus olnud juba 15 aastat, leidub räppari sõnul iluvigu ja kriime kerel ning sellel on üksikuid korrosioonimärke. «Auto pole uus. Muidu väga aus, hea ja mugav masin. Endal pole siiani ühtegi halba sõna öelda,» kiidab Saks oma musta värvi Cadillaci.

Räppar viitab kuulutuse lõpus ka põhjusele, miks ta maasturi müüki pani: «Müün raske südamega, kuna [on – toim] soov uuemat masinat soetada. Kiirmüügimeestel palun mitte tülitada. Mul on aega veel.»

«Mis puudutab automaksu, siis mina kindlasti ei toeta seda mõtet. See on täiesti jabur maks. Meil on juba piisavalt kõrge kütuseaktsiis, mis autoomanikel tasuda tuleb. Mida rohkem sõidad, seda rohkem tarbid ja maksad sisuliselt. Ja kui nüüd mõelda, siis kõik need tooted või tarbeesemed, mida iga päev tarbime, jõuavad meieni just tänu autodele. Ehk auto on siiski ka töövahend, mitte ainult luksus,» nentis Saks.