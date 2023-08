18 AASTAT ABIELU ON PURUNENUD ⟩ Kanada peaminister Justin Trudeau ja Sophie lähevad lahku

Paar ütles Instagrami postituses, et nad jäävad «lähedaseks perekonnaks, kellel on sügav armastus ja lugupidamine».

Trudeau ja Sophie abiellusid 2005. aastal Montrealis ja neil on kolm ühist last.

«Nad on töötanud selle nimel, et kõik juriidilised ja eetilised sammud seoses nende lahkuminekuotsusega oleks astutud, ja jätkavad seda ka edaspidi,» seisis avalduses, lisades, et järgmisel nädalal on neil perepuhkus.