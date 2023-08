Peagi algav Intsikurmu festival pakub üleüldise müra taustal intelligentset olemist

«Muusika on Intsikurmu juur ja tüvi, mille ümber kõik muu, mis festivalile vajalik ja omane,» räägib festivali korraldaja Mihkel Kübar . «Üleüldise müra taustal pakub Intsikurmu intelligentset olemist, kus stiilideülene programm pakub uudistamist nii melomaanile kui ka kõige väiksemale külalisele. Intsikurmu on sõõm värsket õhku ühetaolises maailmas. Meil ei ole piire. Hoiame omasid ja kutsume esinejaid ka kaugemalt.»

Sellel aastal on ürgses metsapargis au tervitada Grammy nominenti Todd Terryt ning ainukesed avalikud suvekontserdid annavad just Intsikurmus nii Põhja Konn kui ka Rein Rannap. Esimest korda festivali ajaloos on laval artist Austraaliast: Crooked Colours.