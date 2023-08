Mees lamas rongipeatuse lähedal tee peal maas. «Mis temaga juhtus?»

Teisipäeva õhtul kell 21 Kitseküla peatusesse saabunud rongist väljunud naisele jäi silma, et peatuse lähedal autotee juures lebab asfadil maas üks mees. «Tema juurde oli läinud teine mees, kes soovis aidata ja kuna tal oli käes telefon, siis tundus, et ta helistab kiirabisse,» rääkis naine soovides teada, kas maas lamavat meest tabas terviserike või oli ta alkoholiga liiale läinud ja maha kukkunud.

Häirekeskuse kommunikatsioonijuht Marie Aava ütles, et Häirekeskus sai väljakutse eile kell 20.45. «Helistaja ütles, et Kitseküla peatuses on joobetunnustega mees. Kohale tuli kiirabi, kuid meie teada teda haiglasse ei viidud,» täpsustas Aava. Mis mehest edasi sai, pole teada.