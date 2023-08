FOTOD ⟩ Naine leidis Läänemaa metsast kübarasuuruse seene. «Nii õnnelik oma seenega!»

Seeneteemalistes ühismeediagruppides jagatakse fotosid uhketest seenesaakidest. Leidub neid, kes on maha sõitnud lausa 340 kilomeetrit ja tulnud tagasi muljetavaldava seenekoormaga. On ka neid, kes kurvastavad, kuna on küll metsas seeneotsingutel käinud, kuid on pange põhja saanud vaid mõne üksiku seene. Üks seenesõber tunnistab, et tema unistus on tulla metsast tagasi kukeseeni täis korviga, kuid head seenekohad on ju teadagi nagu riigisaladus. Kes teavad, need teavad ega reeda häid seenekohti teistele.