ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Pea maha tal! Kuidas Piip, Ratastool ja Sigar sõjakurjategijaid "karistasid"

Rahvusvaheline kohus

Sõjajärgse ümberjaotamise tagajärjed on vähemalt meile kõigile teada. Ja meie naabritele. Ent me leiame siit ka midagi positiivselt õpetlikku, ehkki kohutavalt poolikut.

Rahvusvaheline kohus ning otsus püüda kinni natsipartei juhtivad ninad, et nende veriste tegude üle õigust mõista ja neid vastavalt ka karistustega kostitada, oli kindlasti üks tähtsamaid akte toona, et see jube epohh lõpetada. Liigutusena ainuvõimalik, sest just Nürnbergis pandi Teisele maailmasõjale tegelik punkt.

Mäng "oleksitega"

Sigaril tundus olevat tõsi taga ideega, et Saksamaast nurka surunud liitlased peaks lahti ütlema Piibu hirmu all vegeteerivast Nõukogude Liidust, pöörama torud nii-öelda teisele poole, et ka see kurjuse impeerium hävitada. Me ei saa iialgi teada, kui tõsiselt Sigar antud mõttega mängis, ent reaalsust teame kõik liigagi hästi. Piip toimetas ringi 1953. aastani, Ratastool suri – nagu öeldud – juba varem ära, Sigar sai taaskord brittide peaministriks, aga algas ka aastakümneid kestnud külm sõda.