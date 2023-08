Heelia Sillamaa nägi unes surnud vanaisa: ta ütles mulle loto võidunumbrid, aga hommikul selgus, et ...

Telenägu Heelia Sillamaa jagas Instagramis, et taaskord on temal käes aeg minna tööle ja viia lapsed lasteaeda. Sellega kaasnes aga Heelial nutuhoog, mis pani tema kui ema südame valutama.

«Kui vanasti hakkasin sellistel hetkedel iseennast süüdistama, et miks ma ei suuda olla see ema, kes kantseldab töö kõrvalt päevad läbi lapsi, hoiab kodu korras ja valmistab tipprestorani tasemel roogi, siis nüüd süüdistan ma rohkem Eesti Lotot, et kui kaua ma seda miljoni eurost lotovõitu ootama pean, et palgata endale koristaja, kokk ja lapsehoidja, kes elab meie juures,» süüdistab Heelia irooniliselt Eesti Lotot ning tuletab kõigile meelde, et nad on piisavad.