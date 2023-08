SUUR ÜLEVAADE ⟩ Võta suvest viimast! Siin on augusti ägedaimad üritused üle Eesti!

Synne Valtri Bändi Suvekontserdid

Intsikurmu festival

4–5. augustil toimub Põlvas Intsikurmu metsapargis Intsikurmu festival. Paratamatusest räsitud põline looduslik peopaik avaneb sel aastal uues kuues. Metsapark on jäänud metsapargiks ning maagiline muusika- ja loodussünergia on säilinud. Sellel aastal on au tervitada ürgses metsapargis Grammy nominenti Todd Terryt ning ainukesed avalikud suvekontserdid annavad just Intsikurmus nii Põhja Konn kui ka Rein Rannap. Esimest korda festivali ajaloos on laval artist Austraaliast: Crooked Colours. Teiste seas astuvad üles Kadri Voorand, Mari Jürjens, Mick Pedaja, Tommyboy & Typicalflow, Elephants from Neptune, Redel, Angus, Kitty Florentine, DJ Bandit, Ouu ja paljud teised.