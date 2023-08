«VÄIKSEM TOM» ⟩ Jäätis kahaneb, aga hind tõuseb? Premia lükkab spekulatsioonid ümber

Sotsiaalmeediaplatvormil Reddit läks lendu pilt Premia toodetud Väikese Tomi jäätisest, mis ostjale pealtnäha pettumust valmistas. «Väikese Tomi shrinkflatsioon [tuletatud sõnadest shrink (kahanema) ja inflatsioon – toim]» kirjutas postituse tegija, kellele tundub, et Eesti rahva lemmikjäätis on ajaga kahanenud.

Postitust levis kiirelt ka Xis [endise nimega Twitter – toim], kus rahvale tundub, et paljud toidukaubad on nukusuuruses. Kommentaariumis visati nalja, et kas pakendist loodeti leida n-ö Suurt Tomi. «Külmaga läheb nii mõnigi Tom väiksemaks,» heitis teine nalja. «Peabki väike olema ju?» ironiseeris kolmas.

Phuh. Ma ikka pole hulluks läinud, kui mulle tundub, et paljud toidukaubad on nukusuuruses. pic.twitter.com/MLP0axhB0S — daniel vaarik (@danielvaarik) July 31, 2023

Üks tarbija tunneb muret, et kohalik tootja toob letti vähem toodet ja petab kliente. Samas toob teine tähelepanelik jäätisesööja välja, et lehmakommimaitseline Väikese Tomi jäätis on alati teistest väiksem olnud.

Premia kinnitab: jäätised ei ole kahanenud

«Meie jäätiseklassika on säilitanud n-ö aegade algusest oma harjumuspärase kuju ja kaalu. Näiteks 1999. aastal ilmavalgust näinud Väikese Tomi klassikaliste pulgajäätiste kaal on püsinud harjumuspäraselt 60 g,» kinnitab Premia Tallinna Külmhoone ASi juhatuse esimees Aivar Aus. «Siin oleme kindlad, et tarbijad on väga teadlikud ja jälgivad hoolega, et lemmikuks saanud tooted oleks ikka sama kaaluga.»