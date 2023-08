1. augustil algab kuutsükli kõige intensiivsem aeg, täiskuu, mis seekord saabub koos jahutuse ja reaalsuskontrolliga. Loe lähemalt, mida see veel kaasa toob.

Täna õhtul kell 21.31 algab täiskuu Veevalaja tähemärgis (troopilise sodiaagisüsteemi järgi) ning rääkides selle mõjudest tuleb pidada meeles, et tavaliselt kogevad inimesed täiskuuga kaasnevat energiat juba paar päeva ette. Täiskuufaas ise kestab kokku kolm ja pool päeva.

Sel suvel oleme kogenud tugevaid Lõvi märgi mõjutusi, hetkel on Lõvis Päike, retrograadne Veenus ja ka Kuu apogee (punkt Kuu orbiidil, kus see asub Maast kõige kaugemal) ehk Must Kuu Lilith. Täiskuu vastandmärgis Veevalajas tuleb seda kogemust tasakaalustama, tuues samas kaasa ka kulminatsiooni või haripunkti teemades ja küsimustes, mis hakkasid idanema viimase Veevalaja kuuloomise paiku (21. jaanuaril).