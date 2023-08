Hangzhou loomaaed Ida-Hiinas on sattunud kummaliste süüdistuste küüsi. Nimelt tekitas videole talletatud karu inimestes palju küsimusi. Uudist vahendab CNN .

Külastajad filmisid karu, kes seisis kahel jalal ja lehvitas inimestele. See käivitas sotsiaalmeedias kuulujutud sellest, et loomaias töötab karuks kostümeeritud inimene. Loomaaed aga lükkas need väited täielikult ümber.