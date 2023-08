Perearst Karmen Jollerit kasutati taas libareklaamis: see asi kipub juba ohtlikuks minema!

Pruudel tõi välja, et kui tuntud inimese nime ja pildi abil müüakse teenuseid või tooteid, mis võivad klienti ohustada või vastupidi – tegemist on lihtsalt kavala skeemiga, mille eesmärk on hädalistelt raha välja petta, on Terviseametil võimalik omakorda hoiatada.

Kõrgendatud kriitikameel

«Kahjuks leidub internetis väärsoovitusi või tervisealast valeinfot üsna palju ja lugejad peaksid igasugu imeliste ravimite reklaamide suhtes säilitama kõrgendatud kriitikameele. Kui lubatakse ühe tableti abil kõikidest senistest tervisemuredest priiks saada, siis on see üsna selge ohumärk,» märgib Pruudel. Ta rõhutab, et igal juhul tasub veebis oste sooritades eelistada tuntud apteegikettide lehekülgi, sest luba interneti kaudu ravimeid müüa on Eestis vaid viiel apteegipidajal.

«Suurt tähelepanu tuleb pöörata ka veebilehe aadressile. Näiteks dr Jolleri pilti kasutav lehekülg imiteerib ühe Eesti ajalehe artiklit, kuid tegelikult on aadressireal hoopis teise lehekülje aadress, mitte selle ajalehe oma,» kutsub ta üles tähelepanelikkusele. «Terviseamet soovitab neist ohtudest rääkida ka oma eakatele vanematele, kes võiksid enne ostu sooritamist perearstilt või vähemalt oma lähedastelt nõu küsida.»

Käed jäävad lühikeseks

Politsei on varem kommenteerinud, et sääraste skeemide jäljed viivad sageli välismaale, mistõttu on nende tegijaid keeruline tuvastada. «Sellised skeemid käivad lainetena. Näiteks mõni aeg tagasi kasutati tuntud inimeste nimesid ja nägusid krüptorahasse investeerima meelitamiseks,» on kommenteerinud Pärnu politseijaoskonna väärtegude ja varavastaste kuritegude menetlusgrupi juht Reelika Kivi. Viimane märkis, et kui tegu on teise inimese maine kahjustamisega, on võimalik ka tsiviilkorras pöörduda kohtusse.