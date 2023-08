SÕPRUS LÄBI? ⟩ Prints Harry ja Meghan Markle läksid väidetavalt Beckhamitega tülli

Beckhamitele lähedane allikas ütles väljaandele, et David ja Victoria käisid Meghani ja Harry pulmas ning olid väga toetavad nende suhte osas. Väidetavalt tulid süüdistused esile pingelise telefonikõne ajal. «Äraleppimine on praegu ebatõenäoline,» avaldas allikas.

Tüli olevat alguse saanud sellest, et David Beckhami kommunikatsioonijuht Izzy May sai hästi läbi Markus Andersoniga, kes on mainekas Soho House eraklubis kõrgel ametikohal. Anderson olevat aidanud organiseerida Harry ja Meghani salajasi kohtinguid mainitud klubis, vahendab ET Canada. Ju siis sealtkaudu läksidki liikuma jutud, mida keegi peale asjaosaliste endi teadma ei peaks.