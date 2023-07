ELU25 ⟩ Peeter Espak: Euroopa suurriikide kliimakolonialism loodusrahvaste kallal

Praegustes kliimaarvutustes pole üldse mõistuspäraseid arvutuskäike

Ehk kuhu jõuab Euroopa või kus on üldse ratsionaalsus mistahes kliimateemadel, kui me loeme kõige looduslikumalt elavad ja planeedile kõige „kasulikumad“ loodusrahvad manipuleerivate arvutusmeetoditega hoopiski kõige enam loodust kahjustavateks. Tegu on pigem suurriikide ja suurrahvaste kliimakolonialismiga endale paremate majandustingimuste loomiseks ja seeläbi teiste arvelt ka parema elatustaseme säilitamiseks. Kas Euroopa edasise edu aluseks ongi päriselt loosung: „Hävitagem loodusrahvad meil ja mujal looduse nimel, et vana koloniaalne Euroopa saaks ennast moraalsena tundes edasi saastada!“