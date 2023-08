Tallinnas Pirital asuval Maarjamäel on mitmed elanikud märganud, et linde on sellel aastal vähem kui varasematel aastatel. «Linnud ei ründa enam kirsipuud, mis on meie jaoks muidugi hea, aga tekib ikkagi küsimus, miks on sellel aastal linde vähem? Kuhu nad kadunud on?» ütles toimetusega ühendust võtnud tallinlane. «Oleme sellest naabriga rääkinud, ta arvab samamoodi,» lisab ta. Lisaks lindudele on elanikud märganud ka seda, et putukaid on vähem. «Ka mesilasi, herilasi ning sääski on tunduvalt vähem kui eelmisel aastal. Milles asi?» tunneb ta huvi.