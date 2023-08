VIDEOINTERVJUU ⟩ Genka eelseisvast hiphop festivalist: ma teen endale ühe kingituse, teen Eesti rahvale kingituse

Kuigi Võsu rannafestival on selleks aastaks lõppenud, ei tasu pikalt kurvastada. Melomaanidele on sündmusterohke ka eelseisev august, sest üritusi ja kontserte toimub üle Eesti.

Seega on täiesti iseenesestmõistetav, et selle aasta Eesti Hiphop festival, mis toimub 10.–11. augustil, tähistab muusikastiili uhket juubelit. Räppar Genka muljetas eelseisvast suurüritusest ja selle tähtsusest juba Võsu rannafestivalil.

«Meil on plaanis teha väike hiphopi ajaloo ruumikene, et inimesed, kes sellest ei tea midagi või teavad lünklikult, saaks ülevaate, mis maailmas ja millal hakkas ning millal Eestis midagi hakkas,» kirjeldas Genka Kristina Pärtelpojale väljapanekut, mis eelseisval hiphopi festivalil külalistele muusikastiili ajalugu tutvustab.

Sel suvel on eriti palju kõneainet pakkunud erinevate ürituste ja festivalide hinnad, mis on tavapärasest kõrgemad. Genka kinnitab, et hiphop festivalil ollakse rahulikud: «Oleme mõistlikud inimesed, me ei tee seda kasumi saamise eesmärgil. Teeme ikka sellepärast, et kultuuri toetada.»