Pensionärist ema ID-kaardile järele läinud poeg: öeldi, et mina seda kätte ei saa

«Kui kellelgi ei ole mingil põhjusel võimalik tellitud dokumendile ise järele tulla, saab ta volitada dokumendile järele minema omale usaldusväärse inimese,» selgitab Pärnu teeninduse juht Kaisa Tõniste, et kuivõrd ID-kaardiga saab inimene kasutada kõiki digitaalseid teenuseid ja anda allkirju, siis on äärmiselt oluline, et see jõuaks päriselt dokumendi tellinud inimeseni.

Tõniste selgitab, et seetõttu on ka seadusest tulenevalt ainus võimalik viis volitada kedagi teist dokumendile järele tulema ainult isiklikult PPA teenindussaalis dokumenti tellides, et PPA saaks veenduda selles, et inimene tõesti volitab kedagi teist oma ID-kaardile järele tulema. «Notariaalse volituse alusel kellelegi dokumendi väljastamine ei ole lubatud ning iseteeninduses vormistatud taotluste puhul ei ole samuti võimalik volitust vormistada,» märgib Tõniste.

Kui inimesel ei ole tervislikel põhjustel võimalik dokumendile ise järele minna, on võimalik suhelda kohaliku omavalitsusega. «Sellisel juhul tuleb omavalitsusele esitada erinevaid dokumente, misjärel väljastatakse ID-kaart sotsiaaltöötaja kätte. Kui PPA teenindussaal jääb kaugele, siis tasub kindlasti mõelda ka selle peale, et ehk on dokumendi tellija kodule lähedal mõni Selver, kuhu on samuti võimalik oma ID-kaart tellida,» sõnas Tõniste.