Elu24 poole pöördus noor naine, kes sai eelmisel nädalal ebameeldiva vahejuhtumi osaliseks, kui taksosõit päädis ahistamisega. «Palusin tal lõpetada sõit kodu lähedal, sest ma ei tahtnud, et ta mu täpse aadressi teada saaks,» kirjeldab naine läbielatut. Taksofirma lubab asjaga tegeleda: «Võtame juhiga ühendust ja tuletame talle meelde häid tavasid töökohal ning rõhutame vastastikkuse lugupidava õhkkonna loomise tähtsust.»

Taksoga sõitmises ei ole mitte midagi ebatavalist, küll aga on viimasel ajal justkui «trendiks» saanud ahistavad taksojuhid. Mitu noort naist on viimase aasta jooksul teinud sotsiaalmeediasse postitusi, kus nad tunnevad muret enda turvalisuse pärast ning loo tuum on tihtipeale sama: sattusin ahistava taksojuhi küüsi teel punktist A punkti B.