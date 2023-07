Viljandi pärimusmuusika festival üllatas lisaks muusikale krõbedate joogi- ja toiduhindadega, kuid külastajad see ei heidutanud. «Ütleme nii, et kui päike paistab ja ilm on soe, siis sa ei mõtle, kas see õlu maksab neli, viis või kuus eurot. Kui on janu, siis on janu,» räägib esimest korda festivali külastanud Günther.