VIDEO ⟩ Räppar Cardi B viskas teda joogiga pritsinud fänni mikrofoniga

Küll aga on näha, et mikrofonile järgesid Cardi B karmid sõnad ja turvameeskond viis joogiloopija ürituselt minema, vahendab Page Six .

Cardi B on oma fännidelt saanud toetust ja paljud teevad nalja, et räppar on klass omaette. Nimelt on Cardi B üks mitmest artistist, kelle pihta on esinemise ajal midagi visatud. Möödunud kuul viskas keegi esinemise ajal Bebe Rexhat telefoniga. Juhtunu järel pidi laulja esinemise varem lõpetama ja vajas hiljem operatsiooni.