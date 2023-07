NÄDALAPROGNOOS ⟩ Täiskuu mõjub seekord jahutavalt ja kainestavalt: olukord nõuab suuremat vastutuse võtmist

Energiat on tarvis panustada, aga õigesti. Maalähedased tegevused ning ressursside eest hoolitsemine läheb nüüd hästi. See tähendab ka oma rahalise seisundi eest hoolitsemist.

Kolmapäeva varahommikul läheb täpseks Merkuuri opositsioon Saturniga (kell 05.17) ning see on paraku nädala üks keerulisemaid seise. Aspekt kutsub esile negatiivset mõtlemist, lootusetust, mentaalset raskust ning mõjub mõnikord vähemal või suuremal määral depressiivsena. See kindlasti jahutab praeguse Lõvi-perioodi kuumust ja võib nii mõnegi südame sulguma panna.

Pühapäeval võime juba tunda ka Päikese kvadraati Jupiterile , mis läheb täpseks ööl vastu esmaspäeva kell 03.02. Sellel seisul võib olla kaks vastandlikku mõju - mõned inimesed hakkavad selle toimes tohutult üle pingutama, teised aga muutuvad hoopis loiuks ega soovi teha midagi. Ent raskem on leida tasakaalu, mida oleks praegu just hädasti vaja.

Tasub panna tähele, mis see on, milles me soovime kogeda suur avardumist ja kasvu (kas tahame kasvatada oma töö tulemusi või hoopis oma vaba aega?) ning millised võiksid olla mõistlikud sammud selle suunas. Kui märkad, et hakkad ühte- või teistpidi ülepingutama, tuleks endal sabast kinni saada.