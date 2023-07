Võru lastefestivalil müüdi pussnuge. Korraldaja: kaupleja oli end registreerinud mänguasjade kauplejana

«Kurb, et lastele enam muud ei suudeta pakkuda kui relvad, mis siis, et mängurelvad!» kommenteerib pettunud kodanik Võru lastefestivali, mille raames toimunud lastesõbralikul laadal kaubeldi lisaks mängurelvadele ka pussnugadega. Festivali turundusjuhi sõnul märgati neid kohe ja paluti need müügilt eemaldada.