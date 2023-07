MART RAUDSAAR ⟩ Lilled Eesti majandusele

Nüüd siis räägitakse ikkagi võimalikust arenguhüppest Põhjamaade tasemele. See kõik on täiesti läbimõtlemata kontseptsioon, mida ma võrdlen lapseliku vaimustusega sellest, kuidas meie poliitikute delegatsioon nägi 1990. aastal Rootsis suurepärast rattateede võrgustikku. Me peame eneselt küsima kahte olulist küsimust: esiteks, mida me soovime saavutada ja teiseks, kui palju oleme nõus selle eest maksma, kui palju ohverdama?

Minu hinnangul on Rootsi majandussüsteem muutunud liialt riigikapitalistlikuks ning on seeläbi stagneerunud. Suured sotsiaaltoetused ei stimuleeri majanduspagulaste tööle siirdumist ning arvestades sealset maksusüsteemi pole ime, et mõningaid Rootsi ettevõtteid omandanud rahvusvaheline kapital on viinud tootmise välismaale.

Heaolu ei saa tekitada administratiivselt (hästi, üksikutele inimestele saab), heaolu tekib ikkagi töö tulemusena või siis kedagi röövides – nagu voolasid keskajal Hispaaniasse ja Portugali Uue Maailma rikkused, kuid peale mida mõlema riigi majandus stagneerus pikemaks ajaks ning Ibeeria poolsaar muutus Euroopa metropolist perifeeriaks.

Praegu jääb mulle mulje, et riik tahab maksude abil röövida nii ettevõtjat kui lõppkokkuvõttes tööinimesi, kelle võimaliku palgatõusu sööb ära töökohtade vähenemine turul ning käibemaksu tõus, inflatsioon ja muud säärased nähtused.

Sageli armastatakse maksustamisest rääkides näiteks tuua pankade suurkasumid. Tegemist on siiski erandliku valdkonnaga, kuna väga vähestes Eesti ettevõtluse valdkondades on absoluutsed kasuminumbrid nõnda suured. Ning nagu ütlesin juba eespool, ei ole üheski valdkonnas võimalik pikas perspektiivis maksustamise abil saavutada suuremat ja paremat turumajandust. Suuremat ja paremat turumajandust pakub pelgalt suurem konkurents. Seega tuleb valdkonnas suuremate maksude asemel nõuda hoopis suuremat konkurentsi! Miks ei ole Eestis näiteks mõnda head Ameerika panka? Või miks ei reageeri meie kütusemüüjate turg elastselt maailmaturu hinnamuutustele?

Lahenduseks pole turu surnuksreguleerimine, vaid vastupidi, maksude ja regulatsioonide vähendamine, mis meelitaks meie turule uusi tegijaid. Tõsi, võrreldes Ameerika või isegi Rootsi turuga on Eesti turg mikroskoopiline, Euroopa pärasoolikas halbade ühendustega ning agressiivse Venemaa külje all. Kliima pole ka just suurem asi (võib-olla õnnestub kliimaministeeriumil nihe paremuse suunas). Seega, globaalses konkurentsis ei ole meil just palju eeliseid.